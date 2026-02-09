Ofertaba cerveza en redes sociales; Policía Cibernética lo detiene en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Policía Cibernética, detuvo a un hombre señalado como probable responsable de la venta ilegal de cerveza mediante redes sociales.

De acuerdo con la corporación, la Policía Cibernética de Saltillo detectó un anuncio en el que se ofrecía la entrega de cerveza a domicilio. En la publicación se promocionaba el producto como "cerveza clandestina" de diversas marcas, además de botellas y cigarros.

La Policía Cibernética de Saltillo detecta venta ilegal

Tras dar seguimiento al caso, los agentes lograron ubicar al presunto vendedor en las inmediaciones del Hospital General, donde se realizó la detención. El individuo fue identificado como Jonathan Emanuel N, de 23 años de edad.

Durante la acción policial se le aseguraron cartones de cerveza, cervezas sueltas y un vehículo Nissan Tsuru. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

Acciones de la autoridad contra la venta de cerveza clandestina

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que trabaja de manera permanente, a través de sus áreas especializadas, para reforzar la seguridad y combatir actividades ilícitas en el municipio de Saltillo.