Carlos Villarreal destaca la importancia del Festival Vaquero en Monclova

En el marco del periodo vacacional, el Festival Vaquero se consolida como un escaparate para promover los atractivos de los municipios de la Región Centro, al reunir en un solo espacio su oferta gastronómica, cultural y turística.

Durante el segundo día de actividades, organizado por el Ayuntamiento de Monclova, se realizó una competencia de grill en la que participaron 30 equipos provenientes de distintas regiones del estado, generando una destacada afluencia de visitantes.

El alcalde Carlos Villarreal resaltó que este tipo de eventos buscan fortalecer la identidad regional y fomentar la llegada de turistas. "Aquí el segundo día del Festival Vaquero, con esta competencia de grill, en la cual estuvieron 30 equipos de diferentes regiones del estado, con participación de La Laguna, Sureste, Carbonífera, Manantiales, Norte y Centro; fue una competencia muy pareja", señaló.

Indicó que el festival permite a los municipios mostrar sus fortalezas, desde la gastronomía y los dulces típicos, hasta los destinos que pueden visitar los vacacionistas, como parte de rutas turísticas regionales. "Los municipios están dando muestra de lo que ofrecen, de su gastronomía y de los lugares que pueden conocer los visitantes, lo que ayuda a impulsar la promoción de toda la región", comentó.

En esta edición se contó con la participación de 15 municipios, incluidos invitados como Parras y Saltillo, lo que amplía la diversidad de experiencias para los asistentes.

El edil adelantó que las actividades continuarán con una muestra gastronómica en la que participarán los 12 municipios de la región, además de cocineros tradicionales de Monclova, quienes prepararán diversos platillos para el público.

El cierre del festival contempla la realización de un rodeo, como parte de un programa enfocado en el entretenimiento familiar.

Finalmente, Villarreal destacó que la intención es consolidar el Festival Vaquero como un evento representativo de Monclova. "Arrancamos esta primera edición con el pie derecho; ahora hay que seguir fortaleciéndolo para que se convierta en un evento insignia de la región y atraiga cada vez más visitantes", concluyó.