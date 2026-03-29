Más de 15 mil toneladas de cacharros recolectadas en Monclova

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, prevenir riesgos sanitarios y promover espacios más limpios para las familias, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal, a través del Departamento de Servicios Primarios y en coordinación con el DIF Monclova, llevó a cabo acciones del programa Mercadito de Descacharrización.

Como resultado de estas jornadas, se logró la recolección de más de 15 mil toneladas de cacharros, entre ellos aproximadamente 100 llantas, evitando la acumulación de residuos y la generación de focos de infección en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, sumando esfuerzos para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura, mediante programas que atienden directamente las necesidades de la población.

Durante la jornada, las cuadrillas de Servicios Primarios realizaron labores intensivas de recolección, traslado y disposición final de residuos, recorriendo diversas colonias para brindar atención oportuna a la ciudadanía.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de la coordinación institucional y la participación ciudadana: "En Monclova seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para mantener una ciudad limpia y ordenada. Este tipo de acciones contribuyen directamente a la salud de nuestras familias y a mejorar nuestro entorno. Vamos a continuar reforzando estos programas con el apoyo de la ciudadanía", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la sociedad, fortaleciendo acciones que contribuyan a mantener espacios más limpios y seguros en Monclova.