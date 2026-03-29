Óscar Mario Medina asegura que ventas en Monclova no caerán en Semana Santa

El periodo vacacional de Semana Santa no representará una caída en las ventas para el comercio local, al contrario, se prevé un ligero repunte ante la llegada de turistas y los eventos programados en la región.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova, Óscar Mario Medina, mencionó que durante las próximas semanas se prevé una disminución en la movilidad al interior de la ciudad, debido a que una gran parte de la población sale de vacaciones. Sin embargo, señaló que esto no impactará al comercio, con una caída en las ventas, ya que también se tendrá la llegada de visitantes de otras regiones a la ciudad para pasar la temporada de Semana Santa.

Destacó que a nivel regional se prevé una serie de eventos como el Festival Vaquero o el Día del Taco que se celebraron este fin de semana, que promueve la visita de turistas y la actividad económica. "Este tipo de actividades incentiva la movilidad de los visitantes y el consumo en distintos sectores, especialmente en restaurantes, hoteles y comercios del primer cuadro de la ciudad, por lo que las ventas se mantendrán".

Dijo que Monclova se consolida como un punto de apoyo para turistas que buscan visitar destinos cercanos como Cuatro Ciénegas, pero ante la demanda de hospedaje optan por quedarse en la ciudad, lo que mantiene la actividad económica. El representante del sector comercial indicó que este flujo de visitantes permite sostener e incluso mejorar las ventas en esta temporada, por lo que el comercio se mantiene con expectativas positivas.