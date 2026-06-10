Ecos del Desierto: Cuatro Ciénegas muestra su riqueza natural al mundo

La riqueza natural y ecológica de Cuatro Ciénegas será proyectada a nivel internacional a través de la exposición colectiva 'Ecos del Desierto', una muestra integrada por 50 artistas de distintas partes de México que iniciará su recorrido en este Pueblo Mágico y concluirá a finales de año en Egipto.

El coordinador del proyecto, Gerardo Arellano Padilla, informó que la exposición será inaugurada el próximo 25 de junio a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, donde permanecerá durante aproximadamente un mes antes de trasladarse a la Ciudad de México. 'Queremos mandar el mensaje del ecosistema de Cuatro Ciénegas a otras partes del mundo', expresó Arellano, al destacar que la muestra busca generar conciencia sobre la importancia ambiental de esta región considerada una de las más valiosas del planeta.

La exposición es organizada por la asociación cultural Monarcas, encabezada por Mario Estévez Hernández, institución dedicada a promover proyectos de arte con enfoque ambientalista tanto en México como en el extranjero. De acuerdo con el coordinador, el proyecto se desarrolló durante casi un año y podría convertirse en uno de los primeros eventos que representen a Cuatro Ciénegas mediante las artes plásticas en escenarios nacionales e internacionales.

Las obras están inspiradas en los paisajes, ecosistemas y características únicas del valle de Cuatro Ciénegas. Aunque todas abordan la misma temática, cada artista aporta una visión distinta a través de corrientes como el surrealismo, el paisajismo y el arte abstracto. 'Por medio del arte y de las pinturas vamos a conocer la importancia del ecosistema de Cuatro Ciénegas', señaló.

Arellano recordó que este municipio es reconocido mundialmente por sus características biológicas excepcionales. 'Cuatro Ciénegas se considera como las Islas Galápagos; es uno de los lugares donde se sabe que la vida sigue existiendo desde hace millones de años', comentó.

La muestra contempla 50 pinturas elaboradas sobre papel fabriano de algodón, en formato vertical de 40 por 60 centímetros. Además de Egipto, se analiza la posibilidad de que el proyecto visite otros desiertos internacionales, como el de Atacama, en Chile, durante el próximo año.