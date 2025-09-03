Vecinos de Aviación afectados por problemas de drenaje

Vecinos de la colonia Aviación enfrentaron severos problemas de encharcamientos y drenaje colapsado debido a la construcción de nuevas viviendas que bloquearon el cauce natural del agua, situación que generó el desbordamiento de alcantarillas y afectaciones en el sector.

El gerente de Simas Frontera, Eduardo Campos Villarreal, informó que la problemática se debe a una obra realizada por la empresa Conect, la cual interconectó el drenaje pluvial con el sanitario, ocasionando que el sistema no soportara la carga.

"Lo que pasa cuando no circula el agua es que se hace una laguna y las personas empiezan a abrir los drenajes de nosotros, o los que son de sanitario, y lo que sucede es que se colapsa porque no está diseñado para eso", explicó.

Campos Villarreal indicó que personal del organismo operador estuvo trabajando durante la mañana de este miércoles para atender el problema, retirando piedras, arena y basura acumulada en la red.

Asimismo, recalcó que la responsabilidad de reparar los daños recae en la constructora.

"Es un daño que hace la misma gente. Hacemos la recomendación a las personas de que no vuelvan a hacer este tipo de acciones, y que cuando vuelva a llover el agua encuentre su cauce. Vamos a hablar con el municipio para ver quién hizo la obra y que lo vayan a arreglar, ya que eso no pertenece a Simas", puntualizó.

Los habitantes de la colonia Aviación pidieron una pronta solución, pues temen que con las próximas lluvias la situación vuelva a repetirse y provoque afectaciones mayores en viviendas y calles de la zona.