Consumo de agua desciende en Monclova-Frontera tras inversión de SIMAS

FRONTERA, COAHUILA.- Tras superar las 16 semanas más críticas del año en cuanto a consumo de agua, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera anunció una inversión de 10 millones de pesos para la rehabilitación de 12 pozos, con el objetivo de prepararse para el próximo verano.

El gerente del organismo, Eduardo Campos Villarreal, informó que durante el pico de la temporada de calor se registró un consumo de hasta mil 700 litros por segundo, cifra que ha comenzado a descender con la llegada del otoño.

"Nos ha ayudado que las temperaturas máximas ya rondan los 30 grados. De aquí en adelante, el consumo bajará aún más con el cambio de estación, lo que nos da margen para enfocarnos en la infraestructura", explicó.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos incluyen limpieza, profundización, cambio de equipos y rehabilitación general de los pozos, con el fin de mejorar la eficiencia tanto en la extracción del agua como en el consumo energético.

Campos Villarreal detalló que la inversión se ejecutará con recursos propios y apoyo de equipo externo, y forma parte de un programa de mantenimiento rotativo anual. "Esto nos permite garantizar mayor rendimiento por litro extraído y reducir el gasto energético, que actualmente asciende a 70 millones de pesos anuales", apuntó.

El gerente destacó que estas acciones son clave para asegurar el abasto durante el próximo periodo de altas temperaturas, y reiteró el compromiso del organismo por mantener en óptimas condiciones la infraestructura hídrica de la región.