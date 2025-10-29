CETIS 46 celebra 46 años formando jóvenes en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Con casi medio siglo de formar generaciones de jóvenes, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 46 celebró su 46 aniversario, reafirmando su compromiso con la educación técnica, la cultura y el desarrollo humano en la región centro del estado.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles al mediodía en la explanada del plantel ubicado en la colonia Héroe de Nacozari, donde autoridades educativas, municipales y del sector salud se reunieron para conmemorar el aniversario.

Entre las personalidades presentes destacó la comisionada responsable estatal de la DGETI, María Rosario Linares Yerevino, quien reconoció las metas alcanzadas por la institución y los logros de sus alumnos en distintas áreas.

"Es un día muy especial porque son 46 años de brindar el servicio educativo a la comunidad de este municipio. Los alumnos han ganado varios premios académicos, además de destacar con la banda de guerra y el ballet folclórico. Estamos orgullosos de la formación que reciben, porque egresan como técnicos especializados y con calidad humana", expresó.

Durante su mensaje, Linares Yeverino destacó la reciente incorporación de la carrera de Enfermería, una de las tres que existen en el estado dentro del sistema DGETI, además de señalar la apertura de nuevas opciones técnicas como Robótica, que responden a las necesidades industriales y laborales de la región.

La directora del CETIS 46, Rocío Mata Quiñones, encabezó el evento junto a Félix Alejandro Rodríguez Ríos, representante de la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú. También asistieron representantes de empresas, instituciones educativas y del sector salud.

En el marco de la celebración, se develó una placa conmemorativa y una estatua representativa del plantel. Actualmente, el CETIS 46 cuenta con una matrícula de mil 340 alumnos distribuidos en ambos turnos y una plantilla de 84 trabajadores. Desde su fundación en 1979, ha sido dirigido por 13 responsables distintos, consolidándose como una de las preparatorias técnicas más importantes de la región.

Durante la ceremonia, el alumno de la carrera de Enfermería, Ian Alfonso Robledo Zapata, dirigió un mensaje a las autoridades en representación de sus compañeros, donde destacó el esfuerzo de los docentes y el compromiso de los estudiantes por seguir dando lo mejor de sí.

"Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta institución que nos impulsa a prepararnos para el futuro y a servir con vocación", expresó el estudiante, entre aplausos de la comunidad educativa.