Bomberos de Castaños imparten charlas sobre prevención de incendios a niños

Con el propósito de fomentar la cultura de la prevención en la niñez, el Departamento de Bomberos de Castaños, en coordinación con la Dirección de Educación, impartió una serie de pláticas a alumnas y alumnos de preescolar y primaria del Instituto Inmagusa.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora se impartieron estas pláticas donde los estudiantes aprendieron la importancia de la prevención de incendios, los protocolos de actuación en caso de emergencia y conocieron de cerca el trabajo que día a día realizan las y los bomberos en beneficio de la comunidad.

Además, los pequeños tuvieron la oportunidad de interactuar con el equipo especializado con el que cuenta el cuerpo de bomberos, lo que despertó en ellos admiración, respeto y confianza hacia quienes arriesgan su vida para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

La presidenta municipal, Yesica Sifuentes Zamora resaltó la importancia de acercar este tipo de actividades a las nuevas generaciones, lo que les permite adquirir conocimientos de vital importancia para prevenir una emergencia o para que conozcan los protocolos de actuación en caso de alguna.

"Sembrar en la infancia la cultura de la prevención significa formar ciudadanos más conscientes y responsables en el futuro. Cuando enseñamos a nuestras niñas y niños a cuidarse y a reaccionar ante una emergencia, también fortalecemos la seguridad de todo Castaños", expresó la presidenta municipal.

Estas pláticas forman parte de una estrategia municipal que busca llegar a más instituciones educativas, con la finalidad de crear conciencia desde la niñez sobre la importancia de la prevención, la seguridad y el cuidado mutuo, pilares fundamentales para construir una sociedad más preparada y protegida.