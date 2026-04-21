Javier Flores Rodríguez reconoce a educadoras en San Buenaventura: entrega de mandiles

San Buenaventura, Coahuila.

En el marco del Día de la Educadora, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció a las formadoras de los parvulitos y les hizo la entrega de mandiles a través de las directoras de cada preescolar de San Buenaventura, como muestra de reconocimiento a la importante labor que desempeñan en la formación de la primera infancia.

Durante el encuentro, en representación de las maestras de preescolar, la directora del Jardín de Niños "Lucio Blanco", Aracely Rodríguez, expresó un mensaje de agradecimiento al alcalde por este gesto significativo.

"Este gesto nos ha alegrado el día y nos llena de emoción. Gracias por reconocer la importancia de nuestra labor; su presencia y cercanía son el mejor reconocimiento. Gracias por su apoyo y por valorar nuestra vocación", expresó la directora del plantel ubicado en la colonia 18 de Febrero.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reiteró su reconocimiento a las educadoras, destacando que su trabajo es fundamental en el desarrollo integral de niñas y niños, así como en la formación de valores desde los primeros años de vida.