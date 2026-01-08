Sari Pérez Cantú encabeza festejos del Ejido 8 de Enero en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como muestra de orgullo, arraigo y tradición, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó los festejos por el 92 aniversario del Ejido 8 de Enero, una de las comunidades más emblemáticas de Frontera, reconocida por su historia, su identidad rural y por el corredor gastronómico que la ha posicionado como un referente en la región Centro de Coahuila.

Las actividades conmemorativas iniciaron a las 8:00 de la mañana con una misa de Acción de Gracias en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde habitantes del ejido y autoridades municipales se reunieron para agradecer por más de nueve décadas de vida comunitaria, trabajo constante y unidad social que han marcado el desarrollo de esta localidad.

Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, se llevó a cabo la tradicional cabalgata, considerada una de las más representativas de la región. El contingente partió desde la carretera federal 30 y recorrió diversos puntos del ejido, congregando a decenas de cabalgantes que, entre música y ambiente festivo, rindieron homenaje a las raíces campesinas que dan identidad a esta comunidad.

Al mediodía se realizó la ceremonia de coronación de Su Graciosa Majestad Elvia Primera tras ser entregada la corona por la reina saliente Danna Primera quien durante su reinado hizo gran gestión en beneficio de la comuna, seguida de una verbena popular en la que se ofreció comida para los asistentes. En este espacio de convivencia, autoridades, cabalgantes y pobladores compartieron la celebración, fortaleciendo los lazos comunitarios que distinguen al Ejido 8 de Enero.

Durante los festejos, la alcaldesa estuvo acompañada por integrantes del cuerpo edilicio, directores y coordinadores municipales, así como por el comisariado ejidal José Guadalupe Cedillo. En su mensaje, Sari Pérez Cantú destacó la relevancia histórica, cultural y económica del Ejido 8 de Enero para Frontera, subrayando el valor de su gente y el orgullo que representa su corredor gastronómico para el municipio.