Yesica Sifuentes dialoga con familias en el ejido Acámbaro, Castaños

Castaños, Coah. - Como parte de las acciones para mantener un gobierno cercano a la población, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó una visita al ejido Acámbaro, donde dialogó con las familias, supervisó la atención a diversas solicitudes ciudadanas y refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano con la población para mejorar su calidad de vida.

Acompañada por integrantes del Ayuntamiento, del equipo de Mejora Coahuila y de distintas dependencias municipales, la presidenta municipal agradeció la participación de las y los habitantes de esta comunidad, destacando que el contacto directo con la gente permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector y darles seguimiento oportuno.

Durante el encuentro, Sifuentes Zamora recordó que previamente se realizó un recorrido casa por casa en el ejido, donde las familias expresaron diversas inquietudes que hoy ya presentan avances importantes gracias al trabajo coordinado con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Entre las acciones realizadas se encuentra el retiro de estructuras que representaban un riesgo para niñas y niños, además de trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público, atendiendo el reporte de luminarias fuera de servicio. Asimismo, se acordó continuar con la reposición de las lámparas pendientes para garantizar mayor seguridad en la comunidad.

La presidenta municipal destacó que estas visitas forman parte de una estrategia permanente para mantener un gobierno de territorio, cercano a la ciudadanía y con resultados concretos.

"Queremos seguir estando cerca de nuestra gente, escuchándolos y resolviendo sus necesidades. Aquí tienen una amiga que está cumpliendo y que trabaja todos los días por las familias de Castaños. Ese es el compromiso de esta administración: estar en el territorio y responder con hechos", expresó la edil.

Como parte de la jornada, las familias también disfrutaron del Mercadito Mejora, que acerca productos a bajo costo a las comunidades, así como de una convivencia organizada por gobierno municipal, donde se llevó a cabo una lotería para fortalecer la convivencia entre vecinos y autoridades.

Para finalizar, la edil reiteró que su administración continuará recorriendo colonias, barrios y ejidos del municipio para escuchar de manera directa a la ciudadanía y dar respuesta a las principales necesidades de cada comunidad, consolidando un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas.