Cae pareja por caso Rocky; indagan maltrato

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Liliana N, identificada como presunta autora material del maltrato cometido contra el perro Rocky, y a su esposo, Jorge N, acusado de obstaculizar las investigaciones y amenazar a elementos de la autoridad durante las diligencias relacionadas con el caso.

La dependencia informó que la investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y la difusión en redes sociales de videos en los que presuntamente se observa un acto de crueldad animal ocurrido en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realizó trabajos de gabinete y de campo, además de aplicar los protocolos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Durante un operativo de cateo efectuado la noche del lunes, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge N, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los delitos de obstaculización de la investigación y amenazas contra la autoridad.

De acuerdo con la información oficial, el detenido presuntamente intervino para impedir la localización de Liliana N e intimidó a los agentes que participaban en el operativo.

La Fiscalía informó que este martes fue capturada Liliana N, quien quedó a disposición de un juez de control para que se determine su situación jurídica. La dependencia la identifica como la presunta responsable material de los actos de maltrato cometidos contra Rocky.

Como parte de la investigación, la institución permitió el acceso al expediente clínico del perro a médicos veterinarios externos avalados por asociaciones de protección animal, con el propósito de verificar la correspondencia entre las lesiones documentadas y los hechos denunciados, así como confirmar la identidad del animal.

Asimismo, la Fiscalía señaló que el médico veterinario que atendió a Rocky entregó la documentación que acredita que el perro ingresó al hospital poco después de los hechos investigados. Precisó que el profesionista no mantiene relación con las personas investigadas y denunció haber recibido amenazas mientras continúa brindando atención médica especializada al animal.

El caso se investiga a partir de la difusión de videos en los que presuntamente se observa a un perro siendo arrastrado por una camioneta y posteriormente atropellado en el estacionamiento de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

La Fiscalía reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente al maltrato animal y aseguró que continuará actuando con estricto apego a la ley hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.