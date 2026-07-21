Descuentos a contribuyentes en Saltillo superan 100 millones

SALTILLO, COAH.- La Tesorería Municipal de Saltillo informó que el Ayuntamiento ha recaudado alrededor de 480 millones de pesos, equivalente al 88 por ciento de la meta presupuestal de ingresos, además de otorgar más de 100 millones de pesos en descuentos a los contribuyentes.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, destacó que el uso de plataformas digitales continúa en aumento, al señalar que el 24 por ciento de la recaudación se realiza por internet. La funcionaria invitó a los contribuyentes a aprovechar los mecanismos electrónicos de pago, así como la promoción vigente de un peso de recargo en el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Explicó que el Municipio cuenta con la plataforma e-Catastro, la cual incluye un portal exclusivo para notarios, quienes realizan la mayor parte de los pagos relacionados con ese impuesto. "Tenemos todos los motores de pago abiertos para ustedes", señaló.

Álvarez Cuéllar afirmó que los recursos obtenidos mediante la recaudación permiten financiar proyectos de obra pública y fortalecer los servicios municipales. "Todo el esfuerzo recaudatorio es para poder inyectarlo en los proyectos que nuestro alcalde y el gobernador tienen para Saltillo. Entre más confíen en su gobierno municipal y cumplan con sus obligaciones fiscales, más proyectos podremos alcanzar", expresó.

Indicó que los ingresos se reflejan en obras de infraestructura, rehabilitación de calles, alumbrado público, limpieza y servicios de aseo.

Respecto al estado de las finanzas municipales, sostuvo que el Ayuntamiento mantiene una administración responsable pese a las contingencias ocasionadas por las lluvias registradas durante la actual administración. Explicó que estos eventos obligan a revisar el presupuesto y realizar ajustes en el gasto para atender las necesidades prioritarias del Municipio sin comprometer la estabilidad financiera.

"Siempre hay algo que dificulta las acciones municipales, por lo que debemos estar atentos para enfocar los esfuerzos de egresos donde más se requieren", dijo. Añadió que al concluir cada semestre la Tesorería realiza una evaluación presupuestal para determinar las áreas que requieren mayores recursos y efectuar los reajustes correspondientes.