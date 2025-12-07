Arranca campaña "El Chaquetón"

Ramos Arizpe, Coah.— El Comité Municipal del PRI puso en marcha la campaña "El Chaquetón", una iniciativa que buscará reunir prendas de abrigo para entregarlas a habitantes de sectores con mayor necesidad durante esta temporada de bajas temperaturas.

La campaña busca reunir 500 prendas de abrigo durante diciembre

A partir del 8 de diciembre y durante todo el mes, la militancia y ciudadanía podrán sumarse donando chamarras, suéteres o sudaderas. Los artículos se recibirán en la sede del partido, ubicada en la calle Espinoza Mireles —frente a la Presidencia Municipal— en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Donaciones se recibirán en la sede del PRI en Ramos Arizpe

Se informó que este año la meta es recopilar alrededor de 500 prendas, mismas que serán entregadas en enero a comunidades que cada año enfrentan las temperaturas más críticas.

El objetivo es ayudar a comunidades afectadas por el frío

Ante esto esperan que este esfuerzo en colaboración con la ciudadanía pueda llevar a las familias un abrigo para evitar padecer los efectos del invierno.