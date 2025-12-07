Llega Sonrisas y Alegrías; una Navidad de esperanza

SALTILLO, COAHUILA.- En la primera semana de diciembre de 2025, la Casa de los Niños de Saltillo lanzó la campaña solidaria Sonrisas y Alegrías, dirigida a recolectar apoyo económico que permita llevar despensas y juguetes a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

¿Qué busca la campaña Sonrisas y Alegrías?

La dinámica es sencilla: quienes acudan a cualquier sucursal de HEB en Saltillo podrán tomar una tarjeta especial colocada en cajas o estantes, entregarla al cajero durante su compra y autorizar un donativo voluntario de 10 pesos al escanearla.

Esa cantidad se sumará al total de su ticket y será destinada íntegramente para adquirir los apoyos.

Detalles sobre la dinámica de donaciones

El esfuerzo está previsto que dure hasta el 21 de diciembre, para reunir recursos suficientes a fin de alcanzar a las cerca de 400 infancias y adolescencias que actualmente atiende la Casa de los Niños de Saltillo en sus sedes del Centro Metropolitano y la colonia Girasol.

La institución no solo apoya con juguetes y despensas, sino que ofrece acompañamiento en educación, salud, bienestar emocional, entorno familiar y vinculación comunitaria, con la meta de dar atención integral a quienes viven en contextos de pobreza y riesgo social.

Impacto de la Casa de los Niños en la comunidad

"La intención de esta campaña es llevar más sonrisas", subrayó la directora de la Casa, María Jimena López, al hacer un llamado a la solidaridad de la comunidad saltillense para ayudar a que estas familias tengan una Navidad más cálida.