Vive UAdeC su año más crítico

Saltillo, Coahuila.- El 2025 marcó un punto crítico para la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que enfrentó una fuerte presión financiera debido al elevado gasto destinado al pago de pensiones. Ante la falta de apoyos federales específicos, la institución tuvo que cubrir con recursos propios entre 650 y 680 millones de pesos, cifra que absorbió una parte sustancial de su presupuesto operativo y limitó su capacidad para invertir en áreas estratégicas.

La UAdeC enfrenta un déficit estructural por pensiones

Uno de los factores más graves es el desbalance del sistema pensionario: la UAdeC mantiene el pago de alrededor de 3 mil jubilados, frente a menos de 300 trabajadores activos cotizando, lo que genera un déficit estructural cada vez más difícil de sostener. Esta proporción, una de las más altas entre universidades públicas estatales, ha obligado a la institución a sacrificar proyectos de infraestructura, renovación de equipo y ampliación académica para cumplir con sus obligaciones laborales.

El rector Octavio Pimentel Martínez advirtió que el crecimiento de la matrícula en 2025 —superior a los dos mil estudiantes adicionales— no vino acompañado de un aumento en la plantilla docente, pues las restricciones presupuestales impidieron abrir nuevas plazas. Esto provocó que la carga académica se redistribuyera entre el personal existente, comprometiendo la calidad en algunos programas y forzando a la administración a operar con el mínimo necesario.

Crecimiento de matrícula sin aumento en plantilla docente

A pesar de que la universidad logró acceder a ciertos recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para mantenimiento y equipamiento de aulas, estos apoyos resultaron insuficientes para atender las necesidades reales derivadas del crecimiento estudiantil. La mayor parte del presupuesto adicional se destinó a cubrir compromisos básicos antes que a impulsar desarrollo académico, actualización tecnológica o fortalecimiento de la investigación.

Durante el año, la UAdeC también participó en diversas gestiones nacionales a través de la ANUIES, buscando que el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión aprobaran apoyos extraordinarios para cubrir el déficit del sistema pensionario. Sin embargo, hasta ahora no existe un mecanismo que permita aliviar de fondo la carga financiera que enfrentan las universidades estatales, dejando a la UAdeC con la obligación de seguir absorbiendo un gasto que limita su futuro.

Gestiones de UAdeC para apoyo federal ante crisis financiera

Por su parte y ante el panorama el rector señaló que, aunque la institución cumplirá puntualmente con el pago de pensiones —sin dejar en lista de espera a ningún jubilado—, esta responsabilidad afecta directamente a los estudiantes actuales. El dinero que se destina a jubilaciones es el mismo que podría utilizarse para renovar laboratorios, modernizar equipos, contratar profesores, mejorar servicios o ampliar la oferta académica.

Por lo que mencionó que el 2025 quedará registrado como uno de los años más complejos para la máxima casa de estudios de Coahuila: un periodo donde el peso de las pensiones, la falta de apoyo federal y el crecimiento de matrícula sin incremento presupuestal consolidaron una crisis que amenaza el desarrollo y competitividad de la institución en los próximos años.