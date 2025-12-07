Rendirá Javier Díaz informe al cabildo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González rendirá su primer informe de gobierno, en el que destacará que gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, Saltillo es la capital más segura de México, la ciudad más competitiva, más inclusiva y con la tasa de formalidad laboral más alta a nivel nacional.

Será este lunes cuando cumpla con el protocolo oficial al entregar el documento a las y los integrantes del Cabildo, mientras que el martes ofrecerá un mensaje dirigido a todos los sectores sociales y productivos de la ciudad para rendir cuentas.

Díaz González resaltó que ha sido un primer año de administración intenso y que así seguirá el ritmo en el resto de su gobierno con el fin de concretar acciones en beneficio de las y los saltillenses.

"Todos los programas, acciones y obras que hemos emprendido en este primer año de gobierno tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente; así vamos a seguir trabajando para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir en todo México", comentó el Alcalde.

Javier Díaz reiteró que la prioridad de prioridades en su gobierno es la seguridad; por eso se han hecho importantes inversiones para mantener a Saltillo como la capital más segura de México, porque esto trae múltiples beneficios para todas y todos.

Afirmó que uno de los programas con mayor impacto social ha sido el de "Aquí Vamos Gratis", con la implementación de dos rutas troncales, las cuales son utilizadas diariamente por miles de saltillenses para llegar a sus actividades cotidianas.

Con el objetivo de brindar un mejor entorno a la ciudadanía, desde los primeros días de su gobierno se arrancó el esquema "Aquí Andamos", mediante el cual un ejército de trabajadores recorre todos los sectores de la ciudad con labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento urbano, tanto al interior de las colonias como en las principales vialidades.

El Alcalde también destacó el programa "Activa tu Parque" como un ejemplo de colaboración conjunta entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, mediante el cual se han rehabilitado áreas deportivas en todos los sectores de la ciudad y, además, se les devuelve la vida con actividades culturales y deportivas.

Asimismo, Javier Díaz resaltó el trabajo que se realiza en el DIF Saltillo, que preside de forma honoraria su esposa Luly López Naranjo, para sacar los planes y programas de este organismo y acercarlos a los sectores de la población más vulnerable.

El alcalde de Saltillo dijo que, en este primer año de su gobierno, se han realizado, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, obras sociales que consisten en pavimentación y repavimentación de calles, bacheo, construcción y ampliación de centros comunitarios, y rehabilitación de espacios deportivos, por mencionar algunas.

Finalmente, Javier Díaz hizo un llamado a todos los sectores sociales para seguir trabajando unidos con el fin de mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir.