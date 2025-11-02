Reinventa Saltillo su transporte

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de su visita a la capital de Coahuila, el presentador y cantante Omar Pérez Reyes, mejor conocido como "El Faisy", abordó una de las unidades del programa "Aquí Vamos Gratis" en un recorrido que atravesó desde el norte al centro de Saltillo.

Durante el trayecto, "El Faisy" indicó que le agradó el concepto del transporte gratuito: "Me encantó la idea. Yo de pequeño utilizaba mucho el transporte; se gasta uno buena lana, pero en Saltillo es gratuito y eso permite un buen ahorro. Usé el transporte, y cuando te dan un buen servicio como este, tú sólo preocúpate por leer, escribir o simplemente descansar".

Reconoció que, en una ciudad en crecimiento como Saltillo, la implementación por parte del gobierno del alcalde Javier Díaz González de este tipo de unidades gratuitas representa una gran oportunidad, "ahora que la ciudad está creciendo es buen momento para sembrar esta semilla y cuando crezca más tengamos una sociedad más activa, con cultura del transporte y del ejercicio; es bonito recorrer la ciudad sin necesidad de buscar dónde estacionarse o pagar estacionamiento".

"Me gustó mucho la experiencia y conocer esta parte de Saltillo; este mundo necesita más gente feliz. Cualquier cosa que tenga que ver con un servicio para que la gente tenga un mejor día me parece increíble. Y yo por eso me conecto con la radio o la tele: me dedico al entretenimiento, pero cuando alguien te da una información o un servicio te facilita las cosas, y lo más importante es que te dejan ahorrarte una lanita; eso es lo que marca la diferencia", señaló el "El Faisy".

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Tras su traslado del norte al centro, deseó que el servicio mantenga la calidad, pues señaló que aunque el proyecto es nuevo, "ojalá le den continuidad y mantengan las unidades limpias, que este servicio gratuito sirva para generar nuevas ideas creativas y que este espacio de tu casa al trabajo y viceversa sirva para que la gente esté más creativa, además de permitir observar nuestra ciudad".

Destacó que este tipo de reinvención en el sistema de transporte puede fomentar una mayor amabilidad entre las personas: "La cordialidad es un valor que debe mantenerse, así como la limpieza y la calidad de las nuevas unidades".

Aunque él es originario de León, Guanajuato, señaló que ha observado el crecimiento urbano en ciudades como Saltillo, León, San Miguel de Allende o la Ciudad de México, "que son monstruos de crecimiento vertiginoso". Y añadió que en grandes ciudades de Europa o Estados Unidos es habitual que la gente use el metro o los camiones para desplazarse sin preocuparse por encontrar lugar para estacionarse; "si el servicio es bueno, es más fácil para todos; lo sano es tomarlo".