Eligen panistas nuevo dirigente

SALTILLO, COAHUILA.– En un ambiente de participación y entusiasmo, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Saltillo acudieron este domingo al Comité Directivo Municipal para elegir a su nueva dirigencia local.

Tras casi cinco horas de deliberación y conteo, el Lic. Gustavo García Zacarías resultó electo con 94 votos a favor, superando por estrecho margen a la otra planilla registrada, que obtuvo 78 sufragios.

La jornada electoral, calificada como una “fiesta democrática” por los propios militantes, reflejó la pluralidad interna del panismo saltillense y la disposición de sus integrantes por fortalecer la vida partidista a través del voto directo y la deliberación abierta.

Durante dos semanas de campaña, ambas planillas presentaron sus propuestas ante la militancia.

Con este resultado, la nueva dirigencia representa un cambio en la dinámica interna del partido, pues, según se destacó, por primera vez en varios años el triunfo recayó en un grupo ajeno a los acuerdos tradicionales vinculados a Guillermo Anaya Llamas, figura histórica dentro del panismo coahuilense.

La votación transcurrió en orden y con alta participación de las y los militantes, quienes coincidieron en la importancia de mantener la unidad tras el proceso, de cara a los retos electorales de 2026.