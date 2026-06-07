Alcaldesa de Frontera cumple con jornada electoral y llama a votar

La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, acudió este domingo a emitir su voto en el marco de la jornada electoral, reiterando la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia.

Fue alrededor de las 11:10 de la mañana cuando la presidenta municipal arribó a la casilla correspondiente a la sección 186 ubicada en la escuela Ferrocarriles para ejercer su derecho al sufragio, cumpliendo con su responsabilidad cívica en este proceso electoral.

Tras depositar su voto, la edil destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para la toma de decisiones que impactan el futuro de las comunidades, por lo que invitó a los fronterenses a acudir a las urnas de manera ordenada y responsable.

La alcaldesa señaló que cada voto cuenta y representa una oportunidad para que los ciudadanos expresen su opinión y formen parte activa de los asuntos públicos, por lo que exhortó a no dejar pasar esta oportunidad de ejercer un derecho constitucional.

Asimismo, confió en que la jornada se desarrollaría en un ambiente de tranquilidad y respeto, permitiendo que los ciudadanos emitieran su voto con libertad y seguridad.

Durante su mensaje, destacó que la democracia se fortalece cuando existe una amplia participación social y cuando las decisiones colectivas se construyen a través de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.