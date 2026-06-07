Reporta Manolo Jiménez jornada electoral sin incidentes mayores y con amplio operativo de seguridad

Saltillo, Coahuila.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la jornada electoral para la renovación del Congreso local se desarrolla en un clima de paz, orden y estabilidad en todo el estado, resultado de la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Luego de acudir a emitir su voto en una casilla de la capital coahuilense acompañado por su familia, el mandatario destacó la participación de la ciudadanía y señaló que el proceso transcurre con normalidad en las distintas regiones de la entidad.

Indicó que, a diferencia de otros procesos electorales, durante las campañas únicamente se presentaron algunos incidentes menores, por lo que consideró que la elección avanza de manera favorable y dentro de un ambiente de tranquilidad.

Jiménez Salinas resaltó que desde las primeras horas de este domingo se activó un esquema especial de vigilancia mediante mesas regionales de seguridad instaladas en todo el estado, con la participación de autoridades electorales y corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Detalló que alrededor de 10 mil elementos fueron desplegados para brindar seguridad durante la jornada, entre ellos integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado y fuerzas policiacas, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del voto.

El gobernador afirmó que no se tienen identificados focos de riesgo en ningún distrito o municipio y señaló que la estrategia de vigilancia se implementó de manera uniforme en todo el territorio estatal.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene un monitoreo permanente del desarrollo de la elección en coordinación con las autoridades de seguridad, a fin de responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

De igual manera, subrayó que en Coahuila prevalece el respeto a las instituciones y al marco legal, por lo que cualquier denuncia relacionada con posibles actos de intimidación o alteraciones al orden deberá ser atendida por las instancias competentes.

Finalmente, el mandatario expresó sus condolencias por el fallecimiento de Román Alberto, a quien calificó como un amigo cercano. Recordó que había mantenido comunicación con él en días recientes tras su salida del hospital y lamentó profundamente su partida, enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.