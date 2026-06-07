INE refuerza Ubica tu Casilla para la jornada electoral en Monclova

Con el propósito de evitar confusiones y retrasos durante la jornada electoral del próximo domingo, el Instituto Nacional Electoral reforzará en los próximos días la difusión de la plataforma 'Ubica tu Casilla', a través de la cual los ciudadanos pueden localizar el lugar donde les corresponde votar.

La Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE, Erika Balderas López, señaló que el organismo electoral intensificará la campaña informativa principalmente a través de redes sociales y mediante códigos QR. "Ya estamos a nada de la jornada, es el 7 de junio, a partir de las 8 de la mañana del 7 de junio, las personas van a poder votar, ya que las casillas se instalan desde las 7:30 de la mañana".

Explicó que los ciudadanos únicamente deberán ingresar en la plataforma el número de sección para conocer la ubicación exacta de su casilla, además de contar con mapas y referencias para llegar al sitio sin complicaciones.

Balderas López detalló que el INE también comenzó a imprimir y distribuir códigos QR en distintos puntos del distrito electoral para facilitar el acceso inmediato al sistema desde dispositivos móviles. La funcionaria añadió que durante la jornada electoral habrá personal del INE brindando orientación en la sección 431 ubicada en Praderas donde se realizó un cambio de casilla, para evitar complicaciones.

La representante del INE indicó que a nivel distrital se instalará un total de 590 casillas distribuidas en 13 municipios de la región, y se habilitarán dos casillas especiales para la recepción de los votos de las personas que se encuentren en tránsito, ubicadas en el Cecati en Monclova y en el Club de Leones de Sabinas.