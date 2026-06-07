Encuestadora Gaussc realiza sondeos en jornada electoral de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la jornada electoral, Christopher Herrera Palacios, representante de la encuestadora Gaussc, llevó a cabo cuestionamientos a los ciudadanos que acudieron a emitir su voto en la casilla 0455, ubicada en la escuela primaria "Benito Juárez".

Su labor consistió en recabar opiniones y percepciones de los votantes respecto al proceso democrático.

Herrera Palacios explicó que estará presente durante toda la jornada, abordando a la ciudadanía para conocer sus impresiones.

Señaló que, en su mayoría, quienes han participado en el sondeo son adultos mayores, quienes expresan abiertamente a favor de qué candidato o candidata han emitido su sufragio, reflejando así la confianza en el ejercicio electoral.

El encuestador destacó que los votantes han manifestado sentirse seguros al acudir a las urnas, resaltando que el proceso se desarrolla de manera libre, secreta y voluntaria.

Esta percepción, dijo, es fundamental para fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales y en la democracia misma.

Asimismo, mencionó que la participación de los adultos mayores es un ejemplo de compromiso cívico, ya que representan un sector que valora la importancia de ejercer el derecho al voto.

Su disposición a compartir opiniones refleja el interés por contribuir al rumbo político de la comunidad.

Finalmente, Herrera Palacios subrayó que el trabajo de las encuestadoras durante las elecciones busca ofrecer un panorama sobre las tendencias y percepciones ciudadanas, siempre respetando la confidencialidad del voto.

Con ello, se pretende aportar información que permita comprender mejor el comportamiento electoral y la confianza de la población en el proceso democrático.