Eduardo Medrano destaca amplia participación ciudadana durante la jornada electoral

SALTILLO, Coahuila.-En el marco de la jornada electoral de este domingo, Eduardo Medrano, candidato a diputado por el Distrito 15 de Coahuila, acudió a emitir su voto en la casilla correspondiente ubicada en la colonia Brisas Oriente de Saltillo, acompañado por su esposa, hijos y su madre.

Tras depositar su sufragio, Medrano expresó su satisfacción por el trabajo realizado durante los 30 días de campaña, periodo en el que aseguró haber recibido numerosas muestras de respaldo y afecto por parte de la ciudadanía.

"Hoy es un día importante y deseo que haya mucha participación ciudadana, que la gente salga a emitir su voto libremente, sin coacciones ni intimidaciones que pongan en riesgo la democracia de nuestro estado", señaló.

El candidato afirmó sentirse tranquilo y optimista ante el desarrollo de la jornada electoral, destacando los mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos días a través de diversas plataformas de comunicación.

Asimismo, fue cuestionado sobre la difusión de un audio falso elaborado mediante inteligencia artificial que imitaba su voz y que comenzó a circular por WhatsApp durante la víspera de la elección. Al respecto, consideró que se trata de una estrategia desesperada que no tendrá repercusiones en el resultado electoral.

"Ayer clonaron mi voz en un mensaje que enviaron por WhatsApp. Sin embargo, eso no nos va a afectar. Son simplemente actos de desesperación. El trabajo ya lo hicimos y no es trabajo de hoy, sino de muchos años", manifestó.

Medrano explicó que desde las 6:00 de la mañana su equipo de trabajo inició actividades de coordinación y representación electoral, con el objetivo de vigilar el correcto desarrollo de la jornada.

Finalmente, hizo un llamado a que el proceso electoral transcurra en un ambiente de tranquilidad y civilidad, destacando las condiciones de paz y seguridad que, dijo, caracterizan a Coahuila y particularmente a Saltillo.

"Esperamos que esta sea una gran jornada, que triunfe Coahuila y que la gente salga a votar en paz, como vivimos todos los días en nuestro estado", concluyó.