Elías Medina conquista a San Buenaventura con su Tour de Corazón

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El cantante y compositor regiomontano Elías Medina conquistó al público de la Feria San Buenaventura 2026 con su presentación del "Tour de Corazón" en la Monumental Plaza de Toros, donde ofreció una noche de música, emociones y humor.

El artista, reconocido por ser autor de éxitos interpretados por agrupaciones como Pesado, Bronco, El Plan, Lalo Mora, Leandro Ríos y Grupo Firme, continúa consolidando su carrera como intérprete al llevar sus propias composiciones a escenarios del país.

Desde temprana hora, seguidores de distintos municipios acudieron al recinto para disfrutar del espectáculo. Entre ellos destacó el club de fans "Las Mil Amores de Elías Medina", cuyos integrantes convivieron con el cantante en camerinos, se tomaron fotografías y expresaron su apoyo a su trayectoria.

Durante el concierto, Medina compartió con el público la satisfacción de ver cómo canciones que comenzaron a difundirse en redes sociales durante la pandemia ahora son coreadas por miles de personas en sus presentaciones.

El "Tour de Corazón" llevó a los asistentes por una combinación de amor, desamor, nostalgia, alegría y diversión. El cantante interpretó temas como "Te Equivocaste" y "Cómo Me Haces Falta", además de incluir homenajes a figuras de la música mexicana con versiones de éxitos de Marco Antonio Solís "El Buki" y otros intérpretes.

La velada contó también con la participación del comediante regiomontano Kevin Contreras "El Bicolor", quien aportó humor al espectáculo y compartió escenario con Medina en distintos momentos de la noche.

El cierre del concierto estuvo marcado por los ritmos de "Cumbias y Bebidas", reciente producción musical de Elías Medina en la que participa Kevin Contreras, con la que el público bailó y cantó durante la parte final del espectáculo.

Como parte de la jornada musical, el grupo tradicional Fara Fara Norteño también participó en la celebración, aportando el toque regional a una de las presentaciones de la Feria San Buenaventura 2026.