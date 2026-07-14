Fernando N se quita la vida tras feminicidio de Diana N en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Fernando N, el hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de Diana N, una mujer en Saltillo, fue encontrado sin vida en el Estado de México, informó el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien indicó que las primeras investigaciones establecen como principal hipótesis un suicidio.

El funcionario explicó que la localización del presunto agresor fue confirmada mediante la coordinación entre la Fiscalía General de Coahuila y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dependencia que mantiene a su cargo las diligencias correspondientes: "Les confirmo que esta persona, el responsable, se encuentra sin vida", declaró.

Fernández Montañez precisó que, con la información disponible hasta el momento, no existen elementos que respalden las versiones que señalaban un enfrentamiento con autoridades o que hubiera sido abatido. "No se trata de un abatimiento, sino de un suicidio. Tengo que esperar las siguientes horas porque las diligencias y las investigaciones las tiene la Fiscalía del Estado de México", señaló.

Agregó que la autoridad mexiquense solicitó mantener en reserva diversos aspectos de la investigación mientras concluyen las actuaciones ministeriales, aunque confirmó que ambas fiscalías mantienen comunicación permanente e intercambio de información.

Sobre la relación entre la víctima y el presunto responsable, indicó que ambos habían sostenido una relación personal. No obstante, aclaró que aún se recaban antecedentes y otros elementos para fortalecer la carpeta de investigación y esclarecer plenamente el caso.

El Fiscal informó además que los familiares de la víctima fueron notificados del avance de las investigaciones y aprovechó para expresar sus condolencias. "Queremos también, a nombre de las autoridades, dar nuestro más sentido pésame a las familias", manifestó.

Finalmente, subrayó que, aunque la reacción de las autoridades permitió ubicar al presunto responsable, ello no modifica las consecuencias del crimen: "Eso no le devuelve la vida. El mensaje tiene que ser contundente: quien la hace, la paga, y vamos a seguir trabajando para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir", concluyó.