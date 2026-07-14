Vecinos de Saltillo exigen a Davisa cumplir compromisos de construcción

SALTILLO, COAH. - Vecinos integrantes del movimiento en defensa del nogal se manifestaron la mañana de este martes en el bulevar Galerías para exigir a la empresa constructora Davisa el cumplimiento de los acuerdos establecidos hace tres años para reducir las afectaciones derivadas del desarrollo Parque Centro.

La protesta se realizó de manera pacífica mediante la entrega de volantes a automovilistas y peatones, sin bloquear la circulación ni los accesos a la zona comercial. Los manifestantes señalaron que, a tres años de haberse establecido los compromisos, continúan pendientes diversas obras y medidas destinadas a mejorar la seguridad de quienes habitan en las colonias Jardín Oriente y Los Ángeles.

Entre las acciones que, aseguraron, siguen sin concretarse se encuentran la construcción de banquetas y de pasos peatonales para brindar mayor seguridad a los vecinos que transitan por el sector. Los participantes reiteraron su exigencia para que la empresa cumpla los compromisos asumidos y concluya las obras pendientes.

22a Integrantes del movimiento en defensa del nogal entregaron volantes durante la manifestación realizada en el bulevar Galerías, sin afectar la circulación vehicular.