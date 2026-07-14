Sari Pérez Cantú refuerza acciones de limpieza en Frontera tras tormentas

FRONTERA, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Frontera intensificó las labores de limpieza y recuperación tras las recientes tormentas, con el retiro de entre 17 y 20 árboles severamente dañados y el inicio de un programa de reforestación en distintos sectores de la ciudad.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú instruyó reforzar las acciones, que son coordinadas por los departamentos de Reforestación, a cargo de Roberto Mauricio, y de Servicios Primarios, dirigido por Raúl Isaac Cárdenas.

De acuerdo con el municipio, los árboles afectados se localizan en las colonias Bellavista, Guadalupe Borja, Independencia, Roma, Occidental, 10 de Mayo, Zona Centro y La Sierrita.

Las autoridades informaron que se trata de ejemplares de más de 30 años, entre ellos pinabetes, truenos, pinos, moras y lilas, que no pudieron ser rescatados. Las cuadrillas priorizan el retiro de aquellos que representan un riesgo para viviendas, bardas y patios.

Como parte de la recuperación, el municipio iniciará una jornada de reforestación con encinos, truenos y fresnos en bulevares y áreas verdes. En la plaza principal de la colonia Occidental ya se realizan trabajos para retirar tres árboles colapsados.

De manera paralela, personal municipal limpia arena y tierra arrastradas por las lluvias en avenidas, además de revisar y desazolvar líneas de drenaje pluvial, rejillas y bocas de tormenta para facilitar el flujo del agua ante futuras precipitaciones.