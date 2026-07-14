Guadalupe Oyervides propone nueva Ley de Educación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La elaboración de una nueva Ley de Educación para Coahuila figura entre los principales pendientes de la actual Legislatura del Congreso del Estado, informó la diputada del PRI, Guadalupe Oyervides, al señalar que el marco jurídico vigente requiere modificaciones de fondo para responder a las necesidades actuales del sistema educativo.

La legisladora explicó que no se trata de realizar ajustes parciales a la legislación vigente, sino de construir una nueva ley en coordinación con la diputada Magaly Hernández, el Poder Ejecutivo y las instancias educativas. "La Ley de Educación del Estado de Coahuila ya requiere cambios sustanciales que darían paso a una nueva ley, acorde con los estándares y protocolos que hoy se requieren", señaló.

Indicó que la iniciativa será sometida al análisis de las comisiones correspondientes y forma parte de los asuntos prioritarios que el Congreso atenderá durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Oyervides añadió que otro de los compromisos legislativos será avanzar en la dictaminación de iniciativas ciudadanas que permanecen pendientes. Precisó que actualmente existen cuatro propuestas de origen popular y confió en que algunas de ellas sean aprobadas durante la presente Legislatura.

Entre esos proyectos destacó una reforma al Código Penal promovida por colectivos de protección animal, cuyo propósito es fortalecer las sanciones por maltrato animal, aumentar las penas y corregir vacíos legales que actualmente dificultan la integración de las investigaciones. Explicó que dicha propuesta ha sido trabajada de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y organizaciones de la sociedad civil, debido a que continúan registrándose casos de maltrato animal y persisten limitaciones para integrar adecuadamente los expedientes en algunas regiones.

Asimismo, informó que el Congreso mantiene en análisis una iniciativa para ampliar las licencias de paternidad de los trabajadores al servicio del Estado, además de una reforma a la Ley del Notariado Público. La diputada afirmó que estos proyectos forman parte de la agenda legislativa que se buscará concretar antes de que concluya la actual LXVII Legislatura.