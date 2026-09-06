Cierra plazo en caso de paramédico que tiró a bebé

CASTAÑOS, Coah.- Este domingo 6 de septiembre concluirá el plazo de dos meses otorgado para la investigación complementaria contra el paramédico Elías N, vinculado a proceso por el presunto delito de falsedad en declaraciones dentro de una investigación (en el caso del bebé que supuestamente fue tirado a la basura y que él lo había encontrado).

Al cumplirse el plazo, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar una ampliación del periodo de investigación o pedir que se establezca una fecha para la audiencia correspondiente, por lo que el proceso continuará en los tribunales.

Elías N fue vinculado a proceso el pasado 6 de julio luego de que el juez Roberto Flores Lugo consideró que existían datos de prueba suficientes para establecer la probable comisión del delito y la responsabilidad del imputado.

Durante la audiencia inicial, la defensa argumentó que el paramédico no estaba obligado a decir la verdad debido a que no le fue tomada la protesta correspondiente al rendir sus declaraciones ante agentes del Ministerio Público.

Sin embargo, la representación social sostuvo que Elías N proporcionó en dos ocasiones información falsa a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realizaban las indagatorias.

De acuerdo con la acusación, el imputado afirmó que una mujer había reportado el hallazgo del menor, versión que posteriormente fue descartada durante las investigaciones.

El juez determinó que existían elementos suficientes para presumir la comisión del delito y la probable responsabilidad de Elías N, además de considerar que la conducta adquiere mayor relevancia por tratarse de un servidor público.

Con estos argumentos, Roberto Flores Lugo dictó el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 638/2026 y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Mientras continúa el proceso, Elías N permanecerá bajo resguardo domiciliario, como parte de las medidas cautelares impuestas previamente.

También deberá cumplir con visitas periódicas de corporaciones policiales para verificar el cumplimiento del arraigo y tiene ordenado el uso de un brazalete electrónico.

No obstante, hasta el momento el dispositivo no ha sido colocado debido a la falta de equipos disponibles.

Durante la resolución judicial se estableció que el delito de falsedad en declaraciones dentro de una investigación de un delito contempla una pena de entre cuatro y ocho años de prisión en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.

El próximo paso procesal dependerá de si alguna de las partes solicita ampliar el periodo de investigación o si se pide al órgano jurisdiccional establecer la fecha para continuar con la siguiente etapa del procedimiento.