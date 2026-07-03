Castaños: este domingo se define la situación de Elías N, paramédico imputado

EL DOMINGO DEFINEN SI VINCULAN A PARAMÉDICO

La Fiscalía confirmó que el juez ya no podrá conceder más aplazamientos y deberá resolver la situación jurídica de Elías "N", investigado por el caso del recién nacido de Castaños.

La situación jurídica del paramédico Elías "N", señalado dentro de la investigación relacionada con el caso del recién nacido localizado en Castaños, quedará definida este domingo, luego de que concluya el plazo constitucional ampliado que solicitó su defensa.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el juez de la causa ya no podrá otorgar nuevas prórrogas, por lo que estará obligado a resolver si el imputado es vinculado o no a proceso penal.

Explicó que la defensa hizo uso de los recursos que contempla la ley al solicitar primero el plazo de 72 horas y posteriormente la ampliación a 144 horas, petición que fue autorizada por la autoridad judicial. Sin embargo, dicho término vence este domingo, fecha en la que deberá emitirse la resolución correspondiente.

El funcionario recordó que, hasta el momento, Elías "N" enfrenta únicamente una imputación por el presunto delito de rendir declaraciones falsas ante una autoridad, conducta que podría alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión en caso de obtenerse una sentencia condenatoria.

Mientras continúa el proceso judicial, el paramédico permanece bajo resguardo domiciliario en el municipio de Castaños, sujeto a las medidas cautelares impuestas por el juez, entre ellas el uso de un brazalete electrónico y vigilancia permanente.

En relación con la madre del recién nacido, Lazo Chapa reiteró que no existe investigación penal en su contra ni enfrenta cargos por estos hechos, ya que las indagatorias permitieron establecer que el menor nunca fue abandonado ni estuvo expuesto a una situación de riesgo.

Precisó que el bebé permaneció bajo el cuidado de su padre hasta ser entregado a las autoridades, por lo que, jurídicamente, no se configuró ningún delito atribuible a la madre, pese al impacto social que generó el caso.

La audiencia programada para este domingo será determinante para definir si la investigación contra el paramédico avanza a la siguiente etapa del proceso penal o si el juez considera que no existen elementos suficientes para vincularlo.