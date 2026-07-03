Cae presunto ladrón de joyería en Monclova; recuperan parte del botín valuado en 180 mil pesos

MONCLOVA, COAH.– A menos de 24 horas del robo cometido en una joyería de la Zona Centro de Monclova, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención del presunto responsable y la recuperación de parte de los artículos sustraídos durante el atraco.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que la captura fue resultado de las investigaciones iniciadas inmediatamente después del reporte recibido la mañana del jueves, cuando se descubrió que la Joyería Omega, ubicada en el cruce de las calles Miguel Blanco y Juárez, había sido saqueada durante la madrugada.

Tras la denuncia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al establecimiento para procesar la escena, recabar indicios y obtener evidencia que permitiera identificar al responsable.

El funcionario explicó que los detectives dieron seguimiento a diversas cámaras de videovigilancia y recopilaron datos de prueba que permitieron ubicar al presunto responsable, quien fue detenido durante la madrugada de este viernes.

"Ya se está trabajando la carpeta de investigación para solicitar el mandamiento judicial correspondiente y, una vez integrada, poner a esta persona a disposición del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la audiencia de imputación", señaló Lazo Chapa.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el botín asciende a aproximadamente 180 mil pesos en joyería de oro y plata, aunque el monto definitivo aún está por determinarse conforme avance la investigación.

El delegado agregó que durante las diligencias fue posible recuperar parte de las piezas robadas, las cuales serán integradas como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Las investigaciones también permitieron establecer que el responsable no utilizó armas para cometer el robo, sino que ingresó al negocio tras forzar el candado de la cortina metálica del establecimiento.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan para esclarecer por completo el caso y determinar si existió la participación de otras personas en el atraco.