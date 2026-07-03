Detienen a joven armado con machete tras riña que desató alerta por presunta pistola en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una riña entre varios jóvenes provocó una intensa movilización de la Policía Preventiva la noche del jueves en la colonia Hipódromo, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre la presunta presencia de un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas, en el cruce de las calles Castaños y Saltillo, donde vecinos reportaron un altercado entre varios sujetos. Una testigo aseguró haber visto lo que parecía ser una pistola, lo que generó la rápida intervención de las corporaciones de seguridad.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que no se habían realizado disparos y descartaron la presencia de un arma de fuego. Sin embargo, fueron informados de que los participantes ya habían huido en distintas direcciones.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes habían llegado al sitio a bordo de una motocicleta con la intención de enfrentarse con otros sujetos. Durante el operativo, varios testigos señalaron que uno de ellos portaba un machete y escapaba por la calle Ocampo con dirección al bulevar San José.

Los elementos de la Policía Preventiva desplegaron un recorrido por el sector y lograron interceptar a Lauro Irlán García, de 18 años, a quien desarmaron y aseguraron sin que opusiera mayor resistencia.

Su acompañante consiguió escapar antes de la llegada de las autoridades; sin embargo, dejó abandonada la motocicleta en la que ambos se desplazaban, por lo que la unidad fue asegurada como parte de las investigaciones.

Acciones de la autoridad

Finalmente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará las investigaciones correspondientes por el probable delito de portación de arma prohibida, mientras continúan las labores para localizar al segundo involucrado.