Dentro de 6 días más revelarán Identificación de seis mineros más

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En un plazo estimado de seis días, el Mando Unificado en Pasta de Conchos informará a deudos y viudas sobre la identificación de seis mineros más recuperados en el complejo carbonífero. La noticia mantiene en expectativa a las familias que, desde hace dos décadas, esperan el regreso de sus seres queridos del lugar que se volvió su sepultura.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo, expresó que mantiene la esperanza de que entre los restos recuperados se encuentre su esposo.

"No pierdo la fe de tenerlo de regreso", señaló con firmeza, al tiempo que reiteró su compromiso de permanecer en la mina hasta que le entreguen el cuerpo de su compañero de vida.

La mujer aseguró que continuará acudiendo diariamente al sitio, cumpliendo la promesa hecha a sus hijos de no retirarse hasta recibir respuesta definitiva.

Su testimonio refleja la persistencia y la fuerza de las familias que han convertido la espera en un acto de amor, memoria y recuerdos hacia quienes fueron el pilar de sus hogares.

La identificación de seis mineros más se dará a conocer en seis días.

En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que a partir de este viernes se suspenderán temporalmente los trabajos en las lumbreras para reubicar a los trabajadores.

La medida responde a la necesidad de colocar un elevador en la Lumbrera PCT-2, con el objetivo de agilizar el ingreso de personal y optimizar la extracción de escombro.

La instalación del elevador representa un paso técnico relevante en el proceso de rescate, pues permitirá mayor seguridad y rapidez en las labores de recuperación.

Sin embargo, la suspensión temporal genera inquietud entre los familiares, quienes temen que los avances se vean retrasados.

CFE suspenderá temporalmente labores para mejorar la seguridad en la mina.

El caso Pasta de Conchos sigue siendo un símbolo de lucha y memoria en la Región Carbonífera. Cada anuncio oficial es recibido con expectativa y dolor contenido, mientras las familias aguardan que la justicia y la verdad se materialicen en la entrega de los cuerpos de los mineros.