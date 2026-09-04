Gabriel Elizondo busca mejorar la seguridad en Coahuila

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo, planteó la creación de un fondo especializado para fortalecer a las policías municipales y estatales, bajo un esquema similar al extinto Fortaseg, al considerar que la seguridad debe construirse desde los cuerpos locales.

Tras los hechos violentos registrados en Candela, el legislador destacó la necesidad de mantener una reacción inmediata ante cualquier intento de la delincuencia organizada por ingresar al estado.

"El modelo Coahuila" que propone, explicó, contempla fortalecer a los policías locales y estatales para convertirlos en el primer respondiente ante situaciones de riesgo.

Elizondo puso como ejemplo el enfrentamiento registrado en Villa Unión en 2019, cuando un grupo delictivo proveniente de Tamaulipas ingresó por brechas y atacó la Presidencia Municipal. En ese hecho, señaló, fueron policías municipales y estatales quienes respondieron para defender a la población y evitar que la violencia se extendiera a las viviendas.

"Son la fuerza que tenemos que fortalecer de abajo hacia arriba. La seguridad no es de arriba hacia abajo", sostuvo.

Por ello, propuso establecer un fondo con reglas de operación y objetivos claros, tomando como referencia el Fortaseg, pero enfocado en fortalecer las capacidades de las corporaciones locales.

El senador afirmó que la seguridad es un derecho de todos los mexicanos y llamó a no normalizar las condiciones de violencia que se viven en otras entidades, al contrastarlas con la situación que prevalece actualmente en Coahuila.

Finalmente, llamó a los coahuilenses a mantenerse unidos y a escuchar las demandas de la población en materia de seguridad.