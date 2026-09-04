Emanuel Garza Fishburn reporta daños en 16 escuelas de Coahuila

Un total de 16 escuelas de Coahuila registraron daños durante el periodo vacacional, principalmente por vandalismo, afectaciones eléctricas y problemas de infraestructura, informó Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación del Estado.

El funcionario señaló que desde el regreso a clases la dependencia mantiene comunicación con los colectivos escolares y padres de familia para atender cada una de las situaciones y procurar que los alumnos retomen las clases presenciales lo antes posible.

"Justo esta semana han estado en comunicación muy cercana de todos los que ha habido situaciones, desde el vandalismo que se sufrió en algunas escuelas, hasta algunos temas de infraestructura", explicó.

Detalló que algunos planteles fueron afectados particularmente por el retiro de cableado eléctrico, además de otros daños ocasionados durante las vacaciones.

Garza Fishburn indicó que, mientras se realizan las reparaciones necesarias, los alumnos son atendidos mediante estrategias de educación en casa, con el objetivo de evitar que interrumpan su aprendizaje.

Respecto al presupuesto para reparar los planteles, afirmó que la Secretaría de Educación cuenta con previsiones para atender estos casos y que en cada escuela se realiza una valoración de los daños para determinar el monto del apoyo requerido.

Precisó que todavía se realizan algunas evaluaciones para definir el monto del apoyo extraordinario que será destinado a las escuelas afectadas.