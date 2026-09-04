Ofrece Fiscalía apoyo a familias de las 3 mujeres que murieron en fatal accidente

Carolina Salomón/La Voz

Familiares de las tres mujeres que murieron en el accidente mientras viajaban en una unidad de "raid" de Ramos Arizpe a Monclova pueden acudir a la Fiscalía del Estado (FGE) para recibir orientación y, en su caso, presentar una denuncia.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro, explicó que el accidente en el que resultaron heridas 6 personas y 3 murieron ocurrió en el municipio de Ramos Arizpe, por lo que la investigación corresponde territorialmente a la Región Sureste y no a la delegación a su cargo.

"Todos tenemos una competencia territorial. El accidente se efectuó en el municipio de Ramos Arizpe", señaló.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, aclaró que las familias pueden acercarse a la Fiscalía en la Región Centro si requieren apoyo.

En ese caso, serán canalizadas y coordinadas con la Región Sureste para dar seguimiento a sus asuntos.

Lazo Chapa indicó que, hasta el momento, familiares de las víctimas no se han acercado a la delegación para presentar denuncias relacionadas con el accidente.

Respecto al procedimiento que se sigue cuando una persona ofrece el servicio de traslado mediante "raid" y ocurre un accidente con víctimas, explicó que se revisa la posible responsabilidad del conductor.

En este caso, dijo, se analizaría la responsabilidad de Cynthia de los Santos, conductora de la unidad involucrada.

Detalles confirmados

Agregó que, si existe una aseguradora, esta podría hacerse cargo de los gastos médicos derivados del accidente.

De no existir, se analizarían las alternativas legales y el caso podría ser enviado a mediación.

Si no se logra un acuerdo mediante ese mecanismo, explicó, la Fiscalía podría judicializar el asunto como última instancia.