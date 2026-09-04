Everardo Padrón impulsa desconexión digital en educación

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 5 impulsa que se establezca la desconexión digital de los trabajadores de la educación fuera de su horario laboral, señaló Everardo Padrón, secretario general de la organización.

Explicó que los docentes permanecen atentos a sus teléfonos celulares después de concluir su jornada para responder dudas o solicitudes de padres de familia, situación que, consideró, debe regularse. "Nosotros estamos solicitando que exista la desconexión digital de los trabajadores de la educación", afirmó.

Padrón señaló que los trabajadores deben tener la posibilidad de dejar de atender asuntos relacionados con su actividad laboral una vez concluido su horario, particularmente para disponer de tiempo para su familia. Consideró que, además de establecerse como una medida laboral, la desconexión digital debe contar con un respaldo legal que permita a los trabajadores ejercer ese derecho sin que exista la obligación de permanecer disponibles fuera de su jornada.

El dirigente sindical indicó que el uso de herramientas tecnológicas en las escuelas debe mantenerse como un apoyo al proceso educativo y estar vinculado con los planes y programas de estudio, así como con la planeación de cada docente. Sin embargo, sostuvo que cualquier implementación tecnológica debe considerar también los derechos laborales de los trabajadores de la educación.