Da un ´respiro´ la apertura de Afirme

La apertura de Grupo Afirme para que avance el proceso de la venta de Altos Hornos de México genera confianza entre los trabajadores de que se destrabe el proceso, y esperan que las autoridades federales logren un acuerdo con Cargill.

Tras el anuncio de que Grupo Afirme manifestó su respaldo a la venta de AHMSA, Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores, mencionó que esto representa un avance importante en el proceso.

Señaló que de acuerdo a la información que se tiene, Afirme está de acuerdo en aceptar la propuesta que hace el Síndico para el nuevo intento de vender la empresa, lo cual presenta un nuevo panorama dentro de la venta. Mencionó que aunque desconocen los detalles del acuerdo, el hecho de que Afirme haya formalizado su respaldo genera confianza dentro del proceso, al recordar que la negativa de Grupo Afirme fue uno de los puntos que detuvo la venta durante la primera subasta de la empresa.

"Los detalles no los sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya es oficial que Afirme está de acuerdo, y eso es algo muy importante, nada más faltaría el otro acreedor fuerte, que es Cargill, y de eso todavía no hay información".

Indicó que de acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, existen avances en las negociaciones entre el Gobierno, la juez del concurso y el síndico con los principales acreedores. "Nos dicen que hay pláticas y compromisos importantes para que esto se concrete, por lo que si Afirme ya dio el primer paso, esperamos que Cargill también lo haga y se den las condiciones para vender AHMSA".

El líder laboral subrayó que la situación mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores, quienes urgen a que el proceso avance sin más retrasos. "Ya es desesperante, todos los trabajadores andamos así, por lo que ojalá que se den las cosas, que ya no se atrasen, que se concrete la venta y que se nos pague, que es lo más importante", indicó.