Vecina acusada de discriminar a niño con autismo en denuncia

Emma López denunció ante el Ministerio Público a una vecina identificada como Claudia, de la colonia Independencia Norte, a quien acusa de discriminar a su hijo, quien tiene autismo, además de presuntamente amenazar con agredirlo y entrar sin autorización al domicilio que renta.

De acuerdo con el testimonio de López, el conflicto comenzó por un desacuerdo relacionado con los límites del terreno donde actualmente vive en calidad de arrendataria.

La mujer relató que el pasado lunes su vecina le reclamó porque su hijo permanece en la banqueta y presenta crisis en las que llora, además de exigirle que no permanecieran en ese lugar. Según Emma, durante la discusión la mujer habría realizado expresiones despectivas hacia su hijo debido a su condición y le habría advertido que no quería verlo en la banqueta.

López aseguró que también recibió una amenaza relacionada con arrojarle agua caliente al menor si volvía a verlo afuera, situación que la llevó a solicitar la intervención de las autoridades. Ante el temor de que pudiera ocurrir una agresión, explicó que el padre del menor se lo llevó temporalmente a Monclova. Sin embargo, dijo que no le ha informado de lo sucedido por temor a que pueda considerar que ella no está en condiciones de cuidar a su hijo.

La denunciante afirmó además que, mientras se encontraba realizando labores domésticas, su vecina habría ingresado al patio del domicilio que renta y comenzó a reclamarle dinero, bajo el argumento de que su hijo habría ocasionado daños en la vivienda. Según López, durante ese episodio también habría recibido amenazas contra ella, su bebé y su hija.

La entrevistada señaló que no es la primera ocasión en que se presenta un conflicto con la mujer y su esposo, pues anteriormente ya habían tenido diferencias relacionadas con un muro y los límites del terreno. López aseguró que el esposo de Claudia incluso le habría advertido que podría dejarla sin servicio de energía eléctrica, aunque ella sostuvo que no tiene responsabilidad alguna en el supuesto problema de límites, al tratarse de un inmueble que renta.

La mujer explicó que lleva aproximadamente cuatro o cinco meses viviendo en el domicilio y sostuvo que, como arrendataria, tiene derecho a permanecer en la vivienda y utilizar la vía pública sin ser objeto de agresiones o discriminación.

Ante estos hechos, Emma López acudió al Ministerio Público de Castaños, donde, según relató, presentó una denuncia. También le indicaron que deberá acudir al Centro de Atención a Víctimas para recibir acompañamiento. Agregó que las autoridades le solicitaron mantenerse pendiente de una posible visita policial al domicilio para recabar información y establecer, en su caso, medidas cautelares.

Emma pidió que las autoridades den seguimiento a su denuncia y se garantice la seguridad de sus hijos, particularmente de su hijo con autismo, ante lo que considera actos de discriminación y amenazas. Hasta el momento, los señalamientos corresponden exclusivamente al testimonio de la denunciante y no se cuenta con la versión de la vecina señalada.