Habría usado Chad arma con silenciador

SALTILLO, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer la cronología del ataque registrado en el sur de Saltillo, donde tres personas murieron y una mujer resultó gravemente herida, además de detallar el operativo que permitió la captura de Chad "N", de 35 años, señalado como presunto responsable.

Cronología y detalles del ataque en Saltillo

El funcionario informó que las primeras investigaciones indican que la agresión ocurrió entre las 14:30 y las 15:00 horas del martes en un domicilio del sur de la ciudad, sin que durante ese lapso se recibieran reportes al sistema de emergencias.

De acuerdo con la indagatoria, una de las principales líneas de investigación señala que el presunto agresor habría utilizado un arma equipada con un silenciador, lo que habría impedido que vecinos escucharan las detonaciones.

Fernández Montañez explicó que alrededor de las 14:00 horas un familiar perdió contacto con las víctimas y, al no lograr comunicarse nuevamente con ellas, pidió a vecinos y conocidos acudir al domicilio para verificar que todo estuviera en orden.

Fue entre las 18:30 y 18:45 horas cuando ingresaron al inmueble y localizaron a las víctimas. Minutos después, poco después de las 19:00 horas, se realizó el reporte al 911, informando que varias personas presentaban heridas por arma de fuego.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ana Laura De León Morín, de 44 años; Emmanuel Montero, de 54 años, y Laura Jackelyn De León, de 22 años. En tanto, Litzzy Anahí Mora De León, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave.

El fiscal también reveló que Chad "N", exagente policial en Texas, contaba con una orden de restricción para no acercarse a Litzzy Anahí; sin embargo, precisó que dicha medida fue emitida en Estados Unidos y no en Coahuila.

Tras recibir el reporte, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en todo el estado.

Mediante el uso de cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia, las autoridades reconstruyeron el trayecto de la camioneta utilizada por el sospechoso desde la Región Sureste hacia Ramos Arizpe, posteriormente por las regiones Centro y Carbonífera, hasta llegar a la Región Norte.

Operativo y detención del presunto responsable

El fiscal destacó que una de las imágenes relevantes fue obtenida en el municipio de Castaños, aunque aclaró que la localización del vehículo fue resultado de un sistema integral de monitoreo y coordinación entre distintas corporaciones.

La detención se realizó en Piedras Negras, cuando el presunto responsable presuntamente intentaba dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos. En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), entre otras instituciones.

Fernández Montañez informó que Chad "N" permanece a disposición del Ministerio Público, mientras se tramita la orden de aprehensión por delitos como homicidio, feminicidio y sustracción de menores para trasladarlo a Saltillo.

Al momento de su captura, el hombre viajaba acompañado de su hijo, un menor de tres años que quedó bajo resguardo de la PRONNIF y posteriormente sería trasladado a Saltillo para integrarse a una red familiar de apoyo.

Finalmente, el fiscal señaló que, aunque este tipo de hechos ocurren en el ámbito familiar y suelen ser difíciles de prevenir, la actuación de las instituciones de seguridad fue inmediata una vez recibido el reporte de emergencia: "En Coahuila, el que la hace, la paga", expresó.