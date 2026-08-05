Gobernador fortelece gabinete con nuevos nombramientos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de agosto de 2026.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la labor y los resultados que hasta hoy se han tenido, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó nombramientos como titulares de Mejora Coahuila y de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.

"Continuamos fortaleciendo nuestro equipo para seguirle cumpliendo a las coahuilenses. Le entregué su nombramiento a nuestros amigos Hugo Dávila, como Secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y a Jorge Alberto Piñones, como Coordinador General de Mejora Coahuila. Tenemos un plan, un gran equipo, y trabajando puro pa' delante, consolidamos a Coahuila como el mejor Estado del país", señaló el gobernador Manolo Jiménez.

Los perfiles que se incorporan en el gabinete estatal con estas nuevas encomiendas son personas profesionales en sus respectivas áreas y comprometidas con nuestra comunidad.

Manolo Jiménez exhortó a los funcionarios a mantener el trabajo cercano con la gente, lo que ha sido un distintivo de su gobierno y que ha ayudado a mantener excelentes indicadores en todos los sectores de la administración estatal.

Destacó que a dos años y medio del inicio de su gestión, se siguen robusteciendo las distintas dependencias e instancias estatales con trabajo en equipo y transversal que beneficia a las y los coahuilenses.

El Mandatario estatal señaló que quienes asumen sus nuevos encargos tienen la instrucción de darle resultados a los coahuilenses, y se han comprometido a actuar con responsabilidad, rectitud, honestidad, y en cercanía a la gente.

"Estos nuevos cambios y enroques obedecen a la necesidad de continuar con una óptima operatividad en las diversas áreas de nuestra administración, mejorando nuestros indicadores y, con ello, la calidad de vida de nuestras familias", puntualizó el Gobernador de Coahuila.