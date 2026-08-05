Colocan primera piedra de Bodega Aurrerá en Nueva Rosita; inversión de 100 MDP generará 60 empleos

Con una inversión de 100 millones de pesos, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de Bodega Aurrerá Prolongación Nueva Rosita, proyecto que iniciará operaciones en octubre de este año y que contempla la generación de alrededor de 60 empleos directos.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez acompañó a directivos de Walmart de México y Centroamérica y autoridades del Gobierno del Estado durante el acto, destacando que la llegada de esta empresa representa una importante oportunidad para fortalecer la actividad económica del municipio.

Durante su intervención, Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, reconoció las facilidades otorgadas por el Gobierno Municipal y señaló que, desde el inicio del proceso de licencias, encontraron un procedimiento transparente y apegado a derecho.

Asimismo, agradeció al alcalde Óscar Ríos por el acompañamiento y las condiciones generadas para concretar el proyecto.

El secretario de Economía del Estado, Luis Eduardo Olivares Martínez, destacó el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas mantiene para fortalecer la actividad económica de la Región Carbonífera, particularmente en San Juan de Sabinas.

Olivares Martínez señaló que la llegada de Bodega Aurrerá se suma a otros proyectos que están generando nuevas oportunidades para la región, entre ellos el reciente anuncio de Grupo Eran, además de otros proyectos que se encuentran en proceso.

Por su parte, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que la llegada de Bodega Aurrerá representa el cumplimiento de uno de los compromisos planteados por el gobernador Manolo Jiménez, quien desde el inicio de la administración señaló que impulsaría la generación de empleo en la Región Carbonífera.

"El gobernador siempre me dijo que del empleo él se iba a encargar, y hoy lo está cumpliendo", expresó.

El edil señaló que esta inversión tendrá un impacto positivo en la economía de las familias de San Juan de Sabinas, al generar nuevas fuentes de empleo y fortalecer la actividad comercial del municipio.

En el presídium estuvieron Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; representantes de Bodega Aurrerá y directivos de Walmart de México y Centroamérica, así como autoridades estatales y municipales.

La nueva tienda Bodega Aurrerá Prolongación Nueva Rosita tiene prevista su apertura durante octubre de 2026.