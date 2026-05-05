María Cruz Rodríguez celebra su 75 aniversario en Monclova

En un ambiente lleno de cariño y emotivos momentos, María Cruz Rodríguez Valdez celebró su 75 aniversario de vida acompañada de sus seres queridos, quienes se reunieron para hacer de esta fecha una ocasión inolvidable.

La celebración fue organizada con cariño por sus hijos, Rubén Guajardo y Maricruz Guajardo, quienes cuidaron cada detalle para homenajear a su mamá en este día tan especial. Durante el festejo, familiares y amigos compartieron gratos momentos, destacando el amor y la unión que caracterizan a la familia.

Muy consentida estuvo por parte de sus nietas Regina Díaz, Karime Guajardo y Michelle Guajardo, quienes le expresaron su cariño con emotivas palabras y muestras de afecto.

También la acompañaron sus hermanas, Gloria Rodríguez y Lupita Rodríguez, así como sus sobrinas Ada, Yara, Lupita y Susy, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla y compartir con ella esta importante fecha.

A su lado, su esposo Rubén Guajardo disfrutó cada instante de la celebración, agradeciendo junto a la festejada las muestras de cariño recibidas.

Regalos, abrazos y efusivas muestras de cariño le precedieron a las tradicionales mañanitas que envolvieron esos momentos de la alegría y conmovedores momentos que serán recordados de por vida.