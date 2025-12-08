Despedida emotiva a Pablo Auces en Frontera tras trágico accidente

FRONTERA, COAHUILA.- Familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Pablo Auces, conocido entre su comunidad como el "Wero", durante una emotiva despedida realizada en la funeraria La Paz, ubicada en la colonia Occidental.

Desde temprano, el lugar reunió a quienes lo acompañaron antes de partir hacia su última morada en el panteón Dolores de Frontera, donde fue sepultado en medio de un ambiente de profundo dolor.

El fallecimiento de Pablo ocurrió tras el accidente registrado el sábado, cuando un automovilista que presuntamente conducía a exceso de velocidad lo impactó mientras circulaba por las calles del sector. Su cuerpo fue entregado a la familia el domingo alrededor de las cinco de la tarde, lo que permitió organizar los servicios funerarios a los que acudieron decenas de personas.

Durante el sepelio estuvieron presentes familiares, vecinos, amigos de toda la vida y militantes del Partido del Trabajo, quienes expresaron su tristeza por la partida del Wero Auces. Entre abrazos y palabras de consuelo, varios asistentes recordaron su carácter cercano y su participación constante en actividades políticas y comunitarias.

Integrantes del partido destacaron que Pablo fue un compañero de lucha comprometido, siempre presente en campaña y dispuesto a apoyar sin reservas. Señalaron que su ausencia dejará un vacío difícil de llenar y agradecieron su entrega y lealtad. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se realicen las investigaciones necesarias que permitan alcanzar justicia en memoria de Pablo. Entre quienes lo despidieron, prevaleció el sentimiento de acompañar a su familia en un momento marcado por la tristeza y la exigencia de claridad sobre lo ocurrido.