Javier Díaz González mejora la seguridad vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González de mejorar la seguridad vial en las principales vialidades de Saltillo, brigadas del programa "Aquí Andamos" delimitaron los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

A fin de brindar mayor seguridad y orden en la circulación diaria en el sector, el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajó en la señalización de los carriles centrales de esta vialidad, en el tramo que comprende entre el bulevar Francisco Coss y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en ambos sentidos de circulación.

Acciones de la autoridad

El Ayuntamiento informó que estas acciones forman parte del programa permanente de señalización que busca ofrecer a las y los automovilistas una guía clara al conducir, lo que se traduce en una movilidad más ágil y segura, al reducir maniobras inesperadas y disminuir el riesgo de accidentes.

Asimismo, esta aplicación de pintura blanca permite mejorar el flujo vehicular, evita congestionamientos y da mayor certeza tanto a conductores como a peatones, especialmente durante las horas pico, en días de lluvia o durante horarios nocturnos donde la visibilidad es limitada.

El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso con la movilidad segura y recordó que estas acciones se complementan con la rehabilitación de pavimentos, limpieza de vialidades, mantenimiento de señalamientos y supervisión permanente de los principales bulevares de la ciudad capital de Coahuila.

Trabajos similares se realizan de manera constante en bulevares como Luis Donaldo Colosio, Enrique Martínez y Martínez, Emilio Arizpe de la Maza, Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, Jesús Valdés Sánchez, Antonio Cárdenas, entre muchos más.

Detalles confirmados

Asimismo, para que las y los saltillenses cuenten con mayor seguridad vial en la Zona Centro de la ciudad, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintó de amarillo el reductor de velocidad ubicado sobre la calle General Nicolás Bravo.

En este punto existente entre las calles Mariano Escobedo y Juan Antonio de la Fuente, se señalizó este reductor, a fin de buscar disminuir la velocidad de los vehículos en esta área con alta afluencia de personas, comercios y cruces peatonales.

Con el propósito de evitar riesgos para vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones, además de garantizar un adecuado desagüe durante la temporada de lluvias, cuadrillas municipales terminaron los trabajos de reparación de las rejillas pluviales en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez.

Entre las acciones realizadas por el Gobierno de Saltillo se encuentra la limpieza y desazolve de cada estructura, reparación y sustitución de rejillas dañadas, dependiendo del caso, así como la alineación y nivelación para evitar riesgos para vehículos, motociclistas y ciclistas.

Además de la rehabilitación del cajón pluvial, reparación de concreto alrededor de las rejillas y revisión final para confirmar su correcto funcionamiento.

Para disminuir riesgos en la salud de la población y recuperar espacios públicos, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino con acciones de limpieza integral en diversos callejones en el fraccionamiento Mirasierra.