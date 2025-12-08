Implementan cruceros temáticos para promover cultura vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones para promover la cultura vial y prevenir accidentes, continúa la implementación de los cruceros temáticos en diferentes zonas de la ciudad.

Para ello, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera coordinada entre el Instituto Municipal de la Juventud y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Acciones de la autoridad

Durante las últimas ediciones, jóvenes y elementos de la corporación estuvieron presentes al sur de la ciudad en el cruce del Periférico Luis Echeverría y Prolongación Urdiñola.

Asimismo, estuvieron en el Centro Histórico de Saltillo, en el cruce de Allende y Aldama.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que el objetivo principal es concientizar a la ciudadanía, promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos.

Detalles confirmados

Durante los cruceros temáticos se entregan folletos con información a las y los automovilistas que transitan por las zonas donde se encuentran presentes.

Además, se promueven frases de concientización como: "Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida", "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección", "Después de la fiesta el riesgo no acaba", "Manejar borracho es la peor decisión" y "Tu vida no es un juego", entre otras.