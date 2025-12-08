Sara Irma Pérez Cantú toma medidas tras incidentes en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que el municipio adoptará medidas inmediatas tras los dos incidentes ocurridos el fin de semana en la colonia Occidental, donde en un lapso de pocas cuadras se registraron un atropello y un incendio provocado por el uso de pirotecnia. Ambos sucesos generaron preocupación entre los vecinos y pusieron sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención.

El sábado, un hombre fue atropellado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, pese a que la zona cuenta con señalización y un reductor que busca controlar el flujo vehicular. Al respecto, la alcaldesa reiteró que las calles no deben convertirse en vías rápidas y que es responsabilidad de todos respetar los límites establecidos.

"Está toda la señalización y está el reductor de velocidad, las calles no son autopistas. Sabemos que si vamos a buena velocidad se pueden prevenir incidentes. Seguiremos haciendo operativos para que se module la velocidad de los vehículos; no es recaudatorio, pero las calles tienen cierta velocidad máxima", señaló.

A este hecho se sumó el incendio registrado el domingo, presuntamente originado por unos niños que manipulaban pirotecnia y que terminó por afectar una vivienda. La alcaldesa enfatizó que en Frontera no está permitido el uso de estos artefactos y recordó que su manejo implica riesgos serios, especialmente en zonas habitacionales.

"Está prohibida la venta, transporte o resguardo de pirotecnia, por lo que se empezarán las inspecciones y decomisos entre Protección Civil y Seguridad Pública. De encontrarse a alguien, se va a confiscar el material", advirtió.

Pérez Cantú subrayó que estas acciones buscan evitar nuevos accidentes y garantizar la seguridad de las familias, especialmente en una temporada donde el uso de pirotecnia suele incrementarse.