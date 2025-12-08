Candelilleros de Ramos Arizpe enfrentan crisis por caída en ventas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Las familias candelilleras de Ramos Arizpe enfrentan nuevamente una temporada decembrina marcada por la caída en las ventas, una situación que desde hace años se repite y que mantiene en incertidumbre económica a quienes dependen de este oficio en las comunidades rurales del municipio.

En localidades como Paredón, Plan de Ayala y otras zonas semidesérticas, la extracción de candelilla continúa siendo la principal fuente de ingreso para decenas de hogares. Sin embargo, los productores aseguran que cada fin de año es más difícil colocar la cera en el mercado debido a la falta de compradores y a los precios bajos que fijan los intermediarios.

La candelilla, planta de la cual se obtiene una cera usada en cosméticos, productos industriales y hasta en alimentos, sigue siendo un recurso valioso; aun así, su comercialización ha perdido fuerza ante la ausencia de apoyos, la falta de organización entre productores y los retrasos en permisos para la venta formal. Esto ha reducido la demanda, justo en la temporada en la que muchos candelilleros esperaban mejorar su economía.

¿Qué problemas enfrentan los productores de candelilla?

A este panorama se suma otro problema arrastrado durante años: el "coyotaje". Los compradores intermediarios continúan ofreciendo precios muy por debajo del valor real de la cera, obligando a los trabajadores del campo a aceptar ingresos mínimos después de largas jornadas bajo el sol. Para muchas familias, esta práctica significa cerrar el año con ganancias insuficientes incluso para cubrir gastos básicos.

Necesidad de regulación en la comercialización

Los productores coinciden en que, sin una intervención que regule a los intermediarios, impulse la compra directa y abra canales de comercialización más justos, la actividad candelillera seguirá debilitándose. Mientras tanto, en Ramos Arizpe las familias que viven de este oficio rural afrontan otro cierre de año sin el repunte económico que durante décadas les permitía estabilizar sus ingresos.